Смольный не хочет платить за парковку? Водителей администрации уволили за сокрытие номеров

Оказывается, не хотят платить за парковки не только простые жители и гости Санкт-Петербурга, но и … Смольный! Да-да, как выяснилось, некоторые водители Смольного попали под увольнение, потому что скрывали номера автомобилей от камер на парковке вблизи городского парламента. Об этом на пленарном заседании рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Он заявил, что власти постоянно работают над вопросом сокрытия номеров. В частности, отрабатывается информация и по постам в социальных сетях.

«Знаю, что есть уже водители, которые были уволены из гаража Смольного по этой причине», — коротко прокомментировал Бельский.

Заплачены ли штрафы, а возможно и пени за неуплату, Бельский не уточнил. Зато он добавил, что оплачивать парковку должны все, и его водитель это тоже делает.

Напомним, что сейчас в городе имеется спецотдел, который и бдит за нарушителями в Центральном и Адмиралтейском районах. Каждый день патрульные обходят улицы с 08:00 до 20:00.