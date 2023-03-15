Мегафон разогнал интернет в Ленобласти к дачному сезону

Мегафон увеличил скорость интернета в Ленобласти к началу дачного сезона – оператор расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую для передачи данных. Таким образом, увеличилась емкость и пропускная способность сети, а также на 10% выросла скорость мобильного интернета.

Как сообщили в компании благодаря тому, что технические специалисты компании модернизировали более 700 объектов телекоммуникационной инфраструктуры в Ленобласти, пользователи мобильного интернета смогут учиться и работать удаленно прямиком с дачных участков, а также делиться красотами с летних прогулок с подписчиками.

При этом статистика показывает, то в дачный сезон в 2022 потребление мобильного интернета в Ленобласти выросло более, чем в два раза.

«Растущий спрос на мобильный интернет обязывает нас развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами» – отметил директор Мегафона в Петербурге и Ленобласти Владимир Бакалов.

Прошедшая модернизация – это лишь один из многочисленных этапов работа оператора по улучшению качества связи в области. Только за 2022 год Мегафон улучшил качество связи в регионе на более 350 базовых станциях с поддержкой LTE.