Весеннее обострение в деле? Во Всеволожске мужчина угрожал убийством в пункте выдачи

Пришла весна, сходят снег и лед, а вместе с ним сходят с ума и люди. Так, в ТЦ во Всеволожске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, размахивавшего ножом в пункте выдачи интернет-заказов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось 15 марта в 12:11. В одном из пунктов выдачи товаров ранее судимый уроженец Архангельска решил поразмахивать канцелярским ножом. В какой-то момент он начал вести себя слишком агрессивно. Сначала он оскорблял работницу, а затем стал угрожать убийством ей, а также находившейся там посетительнице с ребенком на руках.

Женщины смогли выбежать из пункта и позвать на помощь. После сразу же персонал торгового центра нажал тревожную кнопку. На место происшествия выехала Росгвардия.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за побои, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в 128 отдел полиции. Нож был изъят.