Каждый второй водитель любит поболтать с навигатором

На сегодняшний день большинство водителей в России (85%) пользуются навигаторами в авто. При этом 38% применяют его только в тех случаях, когда дорога не знакома или же их ждет дальняя поездка. Такие данные приводит 110km.

Интересно, что по всей видимости, не все водители доверяют тому, какой маршрут выстраивает их навигатор — около трети водителей за ним пристально бдит. Еще 37% поглядывают, но периодически. Только 25% готовы довериться голосовому помощнику целиком и полностью.

Примечательно, что примерно 49% опрошенных любят говорить с электронным штурманом. При этом 23% опрошенных еще и ругаются с ним, а 11% — комментируют предложенные варианты. Забавно, но 5% стараются переиграть навигатор и радуются, когда приезжают быстрее своим путем.