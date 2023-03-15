Парламент Петербурга одобрил отсрочку сноса «Нарвской заставы»

Снос «Нарвской заставы» перенесли на 2029 год. Законодательное собрание приняло соответствующую поправку. Однако при этом нет никаких решений по поводу полного исключения территорию из планов по демонтажу. Об этом сообщает Peterburg2.

Согласно решению народных избранников, снос не отменен, но отложен на срок до 1 января 2029 года. В тот момент закончится срок договора Смольного с инвестором по РЗТ, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в России действует закон, благодаря которому возможен выпуск и оборот цифровых финансовых активов на специализированных площадках. Выпускать ЦФА могут юридические лица и ИП, а торговать могут как организации, так и физические лица. На днях эксперты в рамках круглого стола «Цифровые финансовые активы — новый инструмент привлечения ликвидности» обсудили динамику этого рынка.