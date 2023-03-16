Ритейлеры захватывают Петербург? С 2019-го построено свыше 600 тысяч «квадратов» складов

Начиная с 2019 года торговые и дистрибуционные компании построили в городе на Неве более 600 тысяч квадратных метров складских помещений. Всего за этот период было сдано более 1,073 миллиона квадратных метров качественных складских площадей, то есть на ритейл и дистрибьюторов пришлось 56% от общего объема ввода. Такие данные приводят аналитики Nikoliers.

По данным старшего консультанта департамента складской и индустриальной недвижимости Ильи Янеева, сейчас представители онлайн-торговли — основные потребители складских помещений, правда, все-таки уже не в тех объемах. В 2019-2020 годах они наращивали мощности, а сейчас уже скорректировали планы по развитию.

Однако не идет речи об отказе от площадей, но были ситуации со сдачей в субаренду помещений. Так удавалось оптимизировать затраты в период сокращения товарных запасов.