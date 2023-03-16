Полицейские Петербурга отыскали подозреваемых в мошенничестве на полмиллиарда рублей

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в мошенничестве, совершенном в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы выловили 38-летнего жителя Реутова и 57-летнего жителя Петербурга. С июля по октября 2013 года они в офисе одного из банковских учреждений похитили принадлежащие местной жительнице более 530 000 рублей.

После этого было заведено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй — задержан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали четверых жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет, подозреваемых в подготовке и совершении четырёх убийств в 1995 и 1996 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По имеющимся данным, один злоумышленник был руководителем охранного предприятия, а трое других – его подчинёнными.

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