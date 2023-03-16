Суды давят блогеров: инфоциганству конец?

Вовсю разлетаются новости по поводу блогерши Валерии Чекалиной, которая многим известна как Лерчек. На ней уже два уголовных дела — одно об отмывании 150 миллионов рублей, другое — о неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Сегодня, 16 марта, блогерша попала под суд.

С чего же начался путь Чекалиной, что теперь она может себе позволить скрывать сотни миллионов? Как пишет nwpress, сначала у Валерии был «мамский» блок. После к этому подключилась тема правильного питания и спорта. А, как можно догадаться, так и до марафонов похудения недалеко. Собственно, так и получилось — как только появилась популярность, Чекалина начала продавать свои тренировки.

Немного погодя, девушка решила заняться еще и выпуском собственного бренда косметики. Впрочем, и это дело пошло в гору.

Ждать ли другим блогерам облавы со стороны налоговой и судов? Вполне может быть. В своем материале Gazeta.SPb предположила, кто может оказаться следующим в очереди.