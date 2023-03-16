Россияне сдали 145 тысяч тестов на коронавирус

Ковид — мучительная и уже порядком надоевшая болячка. Но что поделать, приходится мириться и пытаться с ней как-то бороться. С конца 2019 года она с нами, пора смириться, что она — неотъемлемая часть нашей жизни.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Только за последние сутки проведено 145 тысяч тестов на коронавирус, уточняет портал «Стоп коронавирус».

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее Gazeta.SPb писала, что постепенно в новостной повестке появляется информация о том, что выявляются все новые и новые случаи заражения корью. Пожалуй, про эту болячку уже давно все позабыли: а зря! Пришло время вспоминать симптомы и запоминать, когда бить тревогу.