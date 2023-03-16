Телефон — чтобы звонить: блогерам Чекалиным перекрыли доступ в интернет

Савеловский суд Москвы запретил блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) — такую меру пресечения ей избрали на заседании сегодня, 17 марта. Кроме этого, запрещено общаться и с некоторыми людьми — свидетелями по делу. Телефон использовать можно, но только, чтобы позвонить в экстренные службы.

О такой мере пресечения просило гособвинение, отметив, что блогер может скрыться или угрожать свидетелям. Лерчек же попыталась оспорить это решение, объясняясь тем, что блог — единственный источник ее дохода. Ее муж, Артем Чекалин, заявил, что они наняли человека, который и будет в таком случае вести их блоги.

Не согласен с запретом был и адвокат Чекалина Артем Бондаренко. Он обращал внимание на то, что преступление никак не связано с интернетом.

По его словам, Чекалины не давали поводов думать, что могут скрыться и происходящее — «давление на семью колоссальное».

В итоге Чекалину так же, как и супруге, запретили общение со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников) и использование интернета, говорят РБК.

Ранее Gazeta.SPb делала развернутый материал о том, что же произошло в случае семьи Чекалиных и каким блогерам пора поднапрячься теперь.