Следственный комитет Петербурга завел уголовное дело из-за смерти школьницы на уроке

СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти завел уголовное дело по факту смерти школьницы на уроке физкультуры в школе Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Также изъяты медицинские документы скончавшейся девушки.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам смерти несовершеннолетней в Санкт-Петербурге.

По имеющимся данным, 14-летняя петербурженка почувствовала недомогание во время пробежки на уроке физкультуры, примерно в 09:30. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, прибывших на место, школьница скончалась во время реанимационных мероприятий.