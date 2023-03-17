Журнал RB AWARD выбрал место для церемонии награждения премии «РЕПУТАЦИЯ»

Журнал RB AWARD выбрал место для церемонии награждения премии «РЕПУТАЦИЯ» 19 марта. Выбор пал на вокальную площадку Петербурга Madagascar. Здесь же журнал решил показать весенний номер. Об этом сообщают организаторы премии.

Среди гостей мероприятия — известные артисты Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе Прохор Шаляпин, Анна Ричч, Наталья Шаботько, Стефания Горячева, Артем Верхолашев, Никита Джигурда, Афина и Елена Шевченко

Информационные партнеры мероприятия — Music Box Gold, ИА «Федеральная служба новостей», «Российские новости».

Это уже не первая премия журнала. Мероприятие проходило с 2019 года. В разные годы ее лауреатами становились: Сергей Зверев, Никита Джигурда, Ольга Бузова, Гусейн Гасанов, Natan, Дмитрий Красилов, Михаил Пореченков, Наталья Бочкарева, Олег Газманов, Артур Бэст, группа ViVa, Александр Песков, Катя Гордон.