Азербайджан и Петербург свяжет больше рейсов

Из Петербурга прямым рейсом можно будет улететь в азербайджанский город Гянджа. Рейсы запустит авиакомпания Azerbaijan Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково».

Так, рейсы запустят с 19 марта, один раз в неделю — по воскресеньям, говорят в аэропорту. Так, вылетать из Петербурга запланирован в 12:40, а прилет в Гянджу — в 17:40. Вылет рейса из Гянджы запланирован в 19:10, прилёт в Санкт-Петербург – в 22:30. Время упоминается местное в обоих случаях..

Всего в Азербайджан из Пулково в рамках летнего расписания будут летать три авиакомпании: Azerbaijan Airlines, Utair и «Россия», которые будут выполнять по двум направлениям 12 рейсов в неделю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сейчас туристической отрасли ничего не остается, кроме как подстраиваться под новые реалии. Для российского туризма новые реалии — это ориентация на наших восточных друзей. Например, на Иран. Более того, ходе форума Tehran International Tourism Exhibition Петербург и Москва заявили о планах привлекать по миллиону иранских туристов в год.

Что ж, новые рейсы, возможно, первый шаг.