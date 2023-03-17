От динозавров до человеческих голов: самые странные находки в чемоданах туристов

Какие только странности в чемоданах видали сотрудники аэропортов. Пожалуй, для них змея или кролик, спрятанный в чемодане — уже совсем неудивительно. Готовы прочесть подборку самых неожиданных находок?

Кости динозавров и человеческие головы

Почетное первое место занимают именно эти находки. Например, в 2014 году палеонтолог решил провести из Монголии в США кости тираннозавра. По данным ученого, этим костям около 70 миллионов лет. Останки динозавра быстро выявил сканер. Как итог, ученый еще и получил срок — три месяца тюрьмы за попытку провоза исторической ценности с целью сбыта на чёрном рынке.

В Международном аэропорту О’Хара находка была куда более жуткая — 18 ….замороженных человеческих голов. На удивление, ничего криминального — просто предмет медицинских исследований ученых в Италии. Их изначально должны были отправить в Иллинойс для кремации. Но увы — сложности с оформлением документов

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