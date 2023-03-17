Опыт и гуманизм: главные тренды рынка труда 2023

Что ж, всем отраслям приходилось так или иначе проходит адаптацию под новые реалии жизни. Прилично пришлось перелопатить и рынок труда. Тенденции менялись одна за другой. Рассказываем, что сейчас наиболее ценно.

Банально, но факт — как никогда стали интересны сотрудники с опытом работы. При этом, чем больше того самого опыта и чем он более положителен, тем лучше. Работодатели видят в этом залог успеха. Говорят, что так снизится число прогулов, улучшится дисциплина, снизится текучка кадров.

На втором месте в трендах — гуманизм и доверие. Сейчас как никогда важно выстроить максимально открытые и честные отношения между работодателем и сотрудниками. В тренде – человечность, поддержка и персональный подход к каждому сотруднику. Правда, судя по всему, работодатели не стремятся идти в ногу с этими самыми трендами. Примерно 31% сотрудников заявляют, что скорее держат с начальством нейтралитет или же негативную позицию. Более того, 49% работников чувствуют себя выгоревшими.

Выстраивать доверие в то же время мешает другая тенденция — удаленный формат работы. Эйчары полагают, что таким образом в целом проблематично выстраивать диалог комфортно. Однако многие, особенно молодые специалисты, уже не согласятся выйти в офис. Пандемия коронавируса показала, что удаленка — это удобно.

Еще одна тенденция — работодатели грызутся за таланты. Найти хорошего специалиста — большая проблема, но еще большая — его удержать. Чтобы это удавалось, как минимум, нужны гибкий график, достойная оплата, солидные льготы для качественных соискателей – теперь это не просто желательно, это уже что-то вроде «по умолчанию».