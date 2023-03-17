В чрезвычайной семье МЧС произошло пушистое пополнение

В ГУ МЧС России теперь трудится новый сотрудник. Если быть точнее, то пополнение произошло в кинологическом подразделении Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России.

Так, в подразделении теперь есть новенький четвероногий помощник — щенок метиса лабрадора по кличке Лорд, говорят в ведомстве. Как только Лорду исполнится три месяца, с ним начнут проводить тренировки. Еще через семь месяцев четвероногий спасатель будет проходить аттестационные испытания, по результатам которых станет настоящим сотрудником МЧС России.

Ранее Gazeta.SPb писала, что сегодня, 17 марта, не обходится без грустных вестей. Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выезжали на очередной пожар — в этот раз на улице Орбели в Выборгском районе Северной столицы.