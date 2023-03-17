Ленобласть оказалась в зоне риска подтоплений

В 18 регионах России в 47 населенных пунктах и четырех СНТ зафиксированы подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего затоплены 1 261 приусадебный участок, 125 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог, 122 жилых и 20 дачных домов. Ситуацию держит на контроле ГУ МЧС России.

В ведомстве говорят, что в зоне риска подтоплений Тверская, Смоленская, Калужская, Владимирская и Московская области, а также Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Причина — сокращение снежного покрова, говорят специалисты МЧС.

Ранее Gazeta.SPb писала, что со снегом боролись солнышком, им же спасались и от луж после оттепели. Теперь надо бороться с пылью и песком на дорогах. Что ж — в этом вопросе все вполне логично, в ход пойдут специальные дорожные пылесосы.