У петербуржца нашли пистолет и заготовки под взрывчатку

В октябре прошлого года полицейские задержали 27-летнего петербуржца, в квартире которого были найдены сигнальный пистолет, патроны и заготовки для взрывчатых веществ. В четверг, 16 марта, по данному факту возбудили уголовное дело.

Как Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сигнальный пистолет с боезапасом, а также потенциально взрывоопасные вещества нашли в квартире 27-летнего ранее судимого местного жителя. Он жил на проспекте Обуховской обороны.

«Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции на стадии приготовления и не доведена до конца», – подытожили в пресс-службе, добавив, что для выявления свойств изъятых веществ потребовалось проведение нескольких экспертиз.

Также отмечается, что злоумышленник по-прежнему находится под стражей. Меру пресечения оставили без изменений.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что полиция Санкт-Петербурга нашла подозреваемых в разбойном нападении на пару.

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