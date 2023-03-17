Полиция Петербурга нашла подозреваемых в разбойном нападении на пару

Сотрудники полиции Красносельского района задержали подозреваемых в причастности к разбойному нападению на супружескую пару. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Само заявление в полицию поступило еще 13 марта от 31-летнего мужчины. Он рассказал, что днем ранее двое неизвестных угрожали ему и его супруге чем-то похожим на нож. После они украли два телефона, кошелек с банковской картой и деньгами. Общая сумма материального ущерба составила 11 800 рублей.

Было заведено уголовное дело по факту разбоя. Сейчас полицейские нашли подозреваемых — 29-летнее лицо без гражданства и его 37-летний подельник. В ходе обыска изъят один из похищенных мобильных телефонов.

Ранее Gazeta.SPb писала, что сегодня, 17 марта, не обходится без грустных вестей. Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выезжали на очередной пожар — в этот раз на улице Орбели в Выборгском районе Северной столицы.