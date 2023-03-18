В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Известно, что утром во вторник, 14 марта, женщина родила дочь не в больнице, а в квартире. После этого мать ребенка, не обратившись в какое-либо медучреждение для получения квалифицированной помощи, оставила новорожденного на открытом балконе на длительный период времени.

«В результате указанных действий новорожденная девочка скончалась», – подвели трагический итог в официальном telegram-канале ведомства, отметив также и то, что женщина самостоятельно избавилась от тела. Впоследствии оно было найдено в мусорном контейнере.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Отмечается, что уже совсем скоро матери погибшего предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Сочи задержали петербуржца, который морил голодом своего новорожденного сына.