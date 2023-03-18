В Сочи задержали петербуржца, который морил голодом младенца

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который подозревается в истязании маленького ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, фигурант дела вместе с 33-летней сожительницей жил в съемном жилье в поселке Вардане Лазаревского района Сочи. Там женщина родила ребенка 11 февраля, но обращаться в больницу не стала. Более того, она не поставила сына на учет в медицинском учреждении, тем самым лишив его возможности пройти обследование у квалифицированных специалистов.

Согласно опубликованной информации, отец ребенка не менее трех раз забирал малыша у матери и на сутки лишал его еды. Подобные действия крайне негативно сказались на здоровье ребенка, что вынудило родителей обратиться в больницу.

К сожалению, мальчик не дожил до своего прибытия в медицинское учреждение. Оба родителя погибшего ребенка были задержаны правоохранительными органами по обвинениям в причинении смерти по неосторожности и истязании младенца соответственно.

«Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой (матери – прим. ред.) меры пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Мера пресечения для отца будет жестче: следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Отдельного внимания заслуживает информация, поступающая из социальных сетей. Согласно отдельным сообщениям, фигурант дела является убежденным сыроедом – такую методику питания он продвигал в массы с целью «оздоровления» своих последователей. Соответствующие практики он решил опробовать и на сыне, сообщают некоторые источники.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в санкт-петербургском трамвае пострадал ребенок.