В петербургском трамвае пострадал ребенок

Во вторник, 14 марта в 15:55, в Петербурге произошло очередное транспортное происшествие. Без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось на Новочеркасском проспекте во время движения трамвая. В салоне упал 12-летний ребенок.

Как итог, 12-летний пассажир с повреждением связок левой ноги госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученица 7-го класса скончалась во время урока физкультуры, проходившего в одной из школ Выборгского района. Об этом Gazeta.spb сказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.