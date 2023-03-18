Вице-губернатор Потехина назвала причину смерти школьницы на физкультуре

В среду, 15 марта, в Санкт-Петербурге семиклассница скончалась семиклассница. Возможную причину смерти 14-летней девочки назвала вице-губернатор Ирина Потехина.

«[…] предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась», — написала она на своей официальной странице во «ВКонтакте».

При этом, по словам вице-губернатора Северной столицы, окончательного заключения патологоанатомической экспертизы до сих пор нет. Тем не менее, она добавила, что симптомы указанной болезни не были выявлены вовремя.

Выявить его с возможностями образовательного учреждения возможным не представлялось. Все вышеназванные факторы в сумме и привели к тому, что девочка, выполнявшая упражнения, для нее не предназначенные, скончалась во время урока.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что администрация Выборгского района пообещала помощь семье умершей во время физкультуры девочки.