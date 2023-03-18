Стало известно о первых жертвах землетрясения в Эквадоре

К сожалению, землетрясение, сотрясшее Эквадор сегодня вечером, не обошлось без пострадавших. Также определенный ущерб был нанесен собственности.

«Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых», – отметили в издании El Universo. Как можно увидеть на опубликованной видеозаписи, транспортное средство оказалось завалено обломками одного из зданий Куэнка – третьего по величине города в Эквадоре.

Согласно опубликованной информации, толчки мощностью в 6,5 баллов зафиксировали на глубине в 44 километра. Их источник залегал в западной части страны, а само землетрясение ощущалось сразу в нескольких провинциях.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, согласно информации, опубликованной El Universo жители Гуаякиля – первого по численности населения города в Эквадоре – выбежали из своих домов. Причиной тому стали сейсмические толчки, разошедшиеся по территории страны.

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