Эквадор встряхнуло с магнитудой 6,7

Череда природных катаклизмов продолжается. На этот раз мощное землетрясение зафиксировали в Эквадоре. Его магнитуду эксперты оценили в 6,7 балла, рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно опубликованной им информации, катаклизм произошел в 17:12 или 20:12 по московскому времени. Источник сейсмических толчков обнаружили на глубине в 80 километров. От города Гуаякиль его отделяли 59 километров соответственно. В момент фиксации тектонических процессов заявлялось о магнитуде в 6,9 баллов, но показатели впоследствии были исправлены.

По данным зарубежного издания El Universo жители Гуаякиля выбежали из своих домов во время землетрясения. Точные данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что выходные для жителей турецкой провинции Кахраманмараш начались с землетрясения магнитудой почти в пять баллов.