Турцию потрясло новое землетрясение почти в 5 баллов

Выходные для жителей турецкой провинции Кахраманмараш начались с землетрясения магнитудой почти в пять баллов. О толчках сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По данным учреждения, землетрясение силой в 4,8 было зафиксировано в 05:14 по местному времени (08:14 по московскому – прим. ред.). Эпицентр находился в четырех километрах юго-востоку от города Гексун в провинции Кахраманмараш и двух – под землей.

Какой-либо информации о жертвах или новых разрушениях не поступало, пишет РИА Новости.

Следует отметить, что эта серия толчков для жителей Турции не стала чем-то новым. 6 февраля на территории все той же провинции произошли два землетрясения магнитудой в 7,7 и 7,6 балла. Они повлекли за собой чудовищные разрушения и огромное количество жертв.

Ранее Gazeta.SPb уже рассказывала о том, что, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общее число погибших в результате природного катаклизма превысило отметку в 46 тысяч человек.