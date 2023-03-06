Ужасающие итоги: число погибших при землетрясениях Турции превысило 46 тысяч

Землетрясения, произошедшие на территории Турции 6 февраля, унесли жизни более, чем 46 тысяч человек. Об этом рассказал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека», – сообщил глава государства в рамках своего обращения, которое состоялось после заседания правительства Турции сегодня, 6 марта.

Следует напомнить, о том, что два землетрясения магнитудой в 7,7 и 7,6 балла произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш в юго-восточной части Турции. Подземные толчки, перерыв между которыми составлял девять часов, ощущались на территории 11 провинций страны, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс за три дня до землетрясения говорил, что в Турции, Иордании, Сирии и Ливане может произойти землетрясение магнитудой 7,5 балла.