Банкомат превратился в «вора»! Как вернуть съеденные купюры?

Снятие средств со счета и их получение в банкомате – обыденность для большинства людей. Но делать, если деньги с карты списали, а на руки так и не выдали? Бывает и так, что при попытке положить средства бездушная машина их просто «съела». Разбиралась Gazeta.SPb.

Оказавшись в подобной ситуации, прежде всего следует зафиксировать все обстоятельства операции: заснять аппарата и его номер. Также следует записать дату и точное время. Выданный банкоматом чек обязательно нужно сохранить.

Следующий шаг – позвонить по номеру на устройстве и сообщить о произошедшем. Еще вариант: прийти напрямую в отделение банка, выдавшего карта и написать претензию. Важно указать в заявлении все данные.

Бывает и так, что карта была оформлена не в той кредитной организации, которая владеет банкоматом. Даже так обращаться нужно, в первую очередь, в банк, который выдал карту. Впрочем, обратиться и во второй это не мешает.

Говоря о сроках, заявления обычно рассматривают до 30 дней. На возвращение средств отводится несколько суток.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центробанк будет активнее следить за финансовыми мошенничествами.