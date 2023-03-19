Кинологи: перевод собаки на домашнее питание требует подготовки

При переводе собаки с кормов на домашнее питание, необходимо тщательно подготовиться и учесть все потребности животного. Нехватка даже одного элемента чревато проблемами со здоровьем, предупредили в Российской кинологической федерации.

«Владельцы понимают, что собака – это хищник, и начинают давать ей мясо вместо корма, ссылаясь на рацион собак в дикой природе. Но нужно учитывать, что […] их диета существенно более сложная», – высказался президент организации Владимир Голубев.

Говоря о питании, прежде всего необходимо учесть, любая собака так или иначе – хищник. Судить об этом позволяют, в том числе, зубы, приспособленные для удержания добычи и разрывания мяса, а не пережевывания растительной пищи. Тем не менее, организм собак вырабатывает достаточное количество амилазы, позволяющей им переваривать некоторое количество других продуктов в условиях отсутствия мяса.

«В отличие от травоядных или всеядных животных, собаки не могут синтезировать белок для строения своего тела из белка растений», – объяснили ценность мяса для собаки в Российской кинологической федерации.

По мнению экспертов-кинологов, лучший вариант для питания собаки – это сырые натуральные рационы. В «меню» питомца обязательно должно входить мясо, органы животных, овощи и фрукты, дополненные необходимыми витаминами и микроэлементами.

Чтобы не допустить роковую ошибку, следует обратиться к ветеринарному врачу и уже при его участие подобрать соответствующий потребностям питомца рацион. При этом рекомендациям специалиста необходимо тщательно следовать.

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