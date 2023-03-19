Певица МакSим извинилась за испорченный концерт

Известная российская певица Марина Абросимова, известная слушателям как «МакSим», принесла извинения за сорванный концерт. Свое поведение на сцене она объяснила плохим самочувствием.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела», – написала исполнительница в своем официальном telegram-канале.

По ее словам, во время концерта поднялось давление, началось головокружение. Также у певицы пропал голос. Как заметила МакSим, она всегда старается выложиться на сцене, но от неожиданностей не застрахован никто.

Также артистка заверила своих поклонников, пришедших на сочинских концерт, что их средства будут возвращены в полном объеме. Программа тура «Я буду жить» останется без изменений, добавила Марина Абросимова.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что концерт МакSим закончился для российской исполнительницы вызовом скорой помощи.