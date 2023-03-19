По стопам Лепса: певица «Максим» вышла на сцену и не смогла

Фанаты известной российской певицы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом «МакSим», были огорчены ее выступлением в Сочи, прошедшим 18 марта. Певица исполнила несколько композиций и покинула сцену. Ее здоровьем занялись врачи.

«Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь артистки Яна Богушевская.

Неудачное выступление состоялось в «Роза холле» в рамках весеннего тура певицы «Я буду жить».

Согласно опубликованным в соцсетях видеозаписям, певица вышла на сцену явно не в лучшем состоянии и дело даже дошло до скорой.

Все билеты могут быть возвращены по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей артистки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как в конце декабря певец Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после своего концерта.