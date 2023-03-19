Что такое антиоксиданты и с чем их надо есть

Слово «антиоксиданты» не так часто звучит в разговорах диетологов, как углеводы или белки, но и они, как оказывается, чрезвычайно важны для здоровья человека. Для чего они нужны и где их найти, рассказали в Санкт-петербургском управлении Роспотребнадзора.

Прежде всего, необходимо пояснить, что антиоксиданты – это вещества, которые защищают наши клетки от повреждения активными формами кислорода (АФК).

«Жирорастворимые очищают жиры, находящиеся в организме, водорастворимые – жидкости», – объяснили в надзорном органе со ссылкой на слова Марины Савкиной, эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Также в ведомстве перечислили и продукты, которые являются источниками антиоксидантов. Самым главным из них являются ягоды, в особенности шиповник, черника и смородина. Далее идут специи и травы, после них – сушеные манго, оливки, красная свекла и, например, яблоки.

Желающим подтянуть уровень антиоксидантов также рекомендуется есть шоколад, бобовые, крупы и неочищенные орехи.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, где взять витамин D.