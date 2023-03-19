Русский музей отметил свое 125-летие

Сегодня, 19 марта, Русскому музею в Санкт-Петербурге исполняется 125 лет. Программа соответствующих мероприятий была размещена на официальном сайте музея.

Согласно опубликованной информации, в Михайловском дворце гостей институции встречали реконструкторы, примерившие одежду, актуальную на конец XIX века.

«Встретить исторических личностей на экспозиции – редкая возможность, которая появится у посетителей Русского музея в день его юбилея», – рассказали в пресс-службе музея.

Тем, кто его посетил, довелось встретиться с первым управляющим Русского музея Георгием Михайловичем, архитектором Леонтием Бенуа, княгиней Марией Тенишевой и другими. Также в течение дня для жителей Санкт-Петербурга и гостей города устраивали тематические концерты.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский «Мюзик-холл» прекращает работу на время ремонта.