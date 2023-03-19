В Ленобласти 5 раз привлекавшийся водитель насмерть сбил человека

В пятницу, 17 марта, на территории Ленинградской области произошла авария. На автомобильной дороге «Гатчина – Ополье» машина Renault Logan насмерть сбила пешехода, переходившего проезжую часть.

По информации ведомства, опубликованной ГУ МВД России по региону, инцидент произошел ночью в – 23:40 – на 14-километре трассы. Автомобилист, находившийся за рулем Renault Logan, выехал из поселка Елизаветино и двинулся по направлению Войсковиц. Вышедший на проезжую часть 42-летний пешеход оказался под колесами машины, сообщает NWPress со ссылкой на данные правоохранителей.

Примечательно то, что согласно официальным данным, автомобилист привлекался к административной ответственности уже пять раз в период с 2022 по 2023 год. Теперь его ждет полноценное уголовное дело, возбужденное по факту случившейся аварии.