В Сестрорецке почтили память подводников

В Сестрорецке прошли мероприятия, связанные со Днем моряка-подводника, отмечаемого 19 марта. В них приняли участие депутаты Законодательного собрания, руководство администрации, а также военнослужащие и ветераны.

«В них (торжественных мероприятиях – прим. ред.) приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, полномочный представитель Председателя ЗС СПб по связям с органами государственной власти Александр Ваймер», – уточнили в пресс-службе городского ЗакСа.

Кроме вышеназванных лиц на празднике также присутствовало руководство администрации Курортного района Северной столицы, ветераны и горожане.

Молитвы о здравии моряков традиционно воздали в храме святых апостолов Петра и Павла. Примечательна и реконструкция «Морской флот в годы Великой Отечественной войны», организованная в Сестрорецке по случаю праздника.

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