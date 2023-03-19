Мишустин поздравил работников ЖКХ c праздником

Сегодня, 19 марта, отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил граждан, вовлеченных в работу в данной отрасли.

«Благодаря вам дома наших граждан обеспечены светом и теплом. Бесперебойно работают промышленные предприятия, больницы, школы и детские сады», – процитировали его слова в официальном telegram-канале федерального правительства.

Также в пресс-службе кабмина отметили, что жилищно-коммунальный комплекс в настоящее время активно улучшается за счет внедрения новых технологий и различных инноваций. Это, в свою очередь, позволит в дальнейшем ускорить развитие инфраструктурных объектов и коммунальных сетей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в начале месяца жителей Санкт-Петербурга порадовали очередными изменениями в сфере жилищно-коммунальных услуг.