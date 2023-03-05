В начале марта петербуржцев решили порадовать изменениями в ЖКХ

Снова жителей Петербурга ждут изменения в сфере ЖКХ, они будут касаться цен. Перерасчет пройдет уже 6 марта. Насколько сильна будет «радость» петербуржцев от этих изменений зависит от того, как сильно их УК не справляются со своими обязанностями. «Радости» не будет предела и в том случае, если жильцы любят махинации с счетчиками.

Если обе ситуации не про ваг дом, то и беспокоиться незачем, тогда цены не изменятся. В целом же, изменения обусловлены вводом общедомовых приборов. Те, кто решил ничего не менять, продолжат платить ту же сумму. Тем, кто перешел на общедомовые электросчетчики ранее, также можно не волноваться.

Грустно придется жильцам домов, где нет раздельных электросчетчиков на разные общедомовые услуги, а установлен единый общедомовой электросчетчик, пишет РБК. Захочется всплакнуть и тем, у кого имеется общедомовой прибор учета воды.