Петербуржец вынес из магазина смартфоны на миллионы рублей

В одном филиалов «М.Видео» в Санкт-Петербурге сотрудник на протяжении нескольких месяцев выносил со склада товары – смартфоны и другую технику. Сумма ущерба исчислялась миллионами, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно опубликованной информации, хищения происходили в Петроградском районе Северной столицы. Известно о нескольких эпизодах краж, совершенных злоумышленников. В первом случае, он вынес из магазина товары на сумму в почти 85 тысяч рублей. Их он спрятал в коробке из-под электрощипцов.

При этом в период с 1 октября 2019 года по 15 июня 2021 года преступник вынес из магазина, в общей сложности 42 телефона бренда iPhone на сумму почти в два миллиона рублей. Впоследствии он передавал их неустановленному лицу с целью дальнейшего сбыта.

«Молчанов вину не признал», – добавили в пресс-службе судов Северной столицы. Теперь вору оптовых масштабов предстоит провести пять лет в колонии общего режима, а также выплатить страж в полмиллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге воры обнесли магазин на 40 тысяч рублей.