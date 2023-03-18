В Петербурге воры обнесли магазин на 40 тыс. рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали работника магазина и его сообщника, причастным к краже товаров. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ведомства.

В ночь на 17 мара сотрудники вневедомственной охраны не дали ворам избежать наказания за кражу, совершенную в круглосуточном гипермаркете на улице Руставели. Суммарный объем нанесенного ущерба превысил 40 тысяч рублей. Кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники магазина.

«Прибыв к объекту в течение трех минут, наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия одного из работников магазина и его знакомого», – рассказали в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что злоумышленники смогли вынести из магазина товары на сумму в 40 600 рублей. Похищенное изъяли, а незадачливых воров сдали полицейским.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге 19-летний мошенник украл у пенсионерок почти 3,5 миллиона рублей.