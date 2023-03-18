В Петербурге 19-летний мошенник украл у пенсионерок почти 3,5 млн рублей

В период с 9 по 13 марта в полицию Санкт-Петербурга обратились три пенсионерки от 80 лет и старше, которые стали жертвами мошеннической схемы. В пятницу, 17 марта, по подозрению в краже у них более 3,5 миллионов рублей был задержан 19-летний молодой человек.

О первом инциденте, согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Северной столице, сообщили вечером 9 марта. По словам 84-летней пенсионерки, проживающей во Фрунзенском районе, двое мошенников обманом получили от нее 1,8 миллиона рублей. Злоумышленники воспользовались схемой «родственник попал в ДТП».

Аналогичным образом 11 и 13 марта были обмануты еще две жительницы Санкт-Петербурга – 83 и 90 лет. Первая отдала курьеру 2 миллиона рублей, вторая – 500 тысяч.

В ночь на 17 марта, в 04:55, у дома 21 по улице Юрия Гагарина, правоохранители задержали 19-летнего молодого человека. Обстоятельства преступлений выясняются.

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