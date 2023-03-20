Правительство РФ решило вложиться в музейное дело

Правительство Российской Федерации учредило стипендии имени Ирины Антоновой для студентов, обучающихся музейному делу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В 2023 году в России начнут назначать персональные студенческие стипендии имени Ирины Александровны Антоновой», – написали в официальном telegram-канале федерального правительства, отметив, что присуждение стипендий будет происходить каждый год с 1 сентября.

Сумма, которую смогут получить стипендиаты, составляет 15 тысяч рублей. Претендовать на ежемесячную выплату могут студенты, обучающиеся в очной форме по соответствующим направлениям. При этом их должны выдвинуть ученые советы вузов.

Итоговое решение примет Министерство культуры, проведя конкурсный отбор. Работа в данном направлении ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что правительство профинансирует научные исследования в области здравоохранения.