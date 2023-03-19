Правительство профинансирует научные исследования в области здравоохранения

Правительство Российской Федерации выделит более 503 миллионов рублей на исследования в области здравоохранения. Поддержка будет оказываться в рамках проекта «Медицинская наука для человека», сообщили в пресс-службе кабмина.

«Распоряжение о распределении средств подписал Михаил Мишустин», – уточнили в официальном telegram-канале правительства. На выделенные правительством средства планируется создать новые медицинские изделия, изготовить препараты с помощью новых технологий.

Также отмечается, что работа по указанным направлением будет вестись в МГУ имени М. В. Ломоносова. Развитием науки в сфере здравоохранения так же займутся в учреждениях, находящихся в подчинении у Минобрнауки и Федерального медико-биологического агентства.

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