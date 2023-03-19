Правительство РФ увеличило число премий для лучших учителей

Правительство Российской Федерации увеличило количество победителей в конкурсе на присуждение премий учителям, достигших особых успехов в педагогической деятельности. Теперь их будет 1250 – на четверть больше, чем раньше, сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

«Конкурс проводится на региональном уровне. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделяется тому факту, что одним из критериев оценки является наличие у учителей собственных методических разработок. Другие важные пункты: результаты и достижения учеников, а также адресная работа с различными категориями учащихся.

Следует отметить, что о необходимости увеличения количества премий для педагогов заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. В федеральном бюджете для этого предусмотрены 250 миллионов рублей – такую сумму намерены тратить с 2023 по 2025 год каждые 12 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по словам президента России, изменится в год педагога.

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