В Ленобласти полицейские нашли подпольную нарколабораторию

Ночью в субботу, 18 марта, в полицию обратилась 37-летняя женщина, нашедшая тело своего умершего брата. В комнате его дачного дома правоохранители нашли подпольную нарколабораторию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, тело 30-летнего риелтора нашли на Лесной улице в городе Тосно Ленинградской области. Там же, в одной из комнат дома, расположенного на дачном участке, были найдены признаки нелегальной деятельности. Предположительно, умерший занимался изготовлением запрещенных веществ.

«Полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические вещества. Изъятое направлено на экспертизу», – добавили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что вопрос о возбуждении уголовного дела пока еще решается.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что под Санкт-Петербургом правоохранители накрыли контрабанду наркотиков из Прибалтики.