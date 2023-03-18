Под Петербургом накрыли контрабанду наркотиков из Прибалтики

В пятницу, 17 марта, по Санкт-Петербургом завершилась финальная часть операции по устранению канала контрабанды наркотиков из Прибалтики в Российскую Федерацию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Согласно информации ведомства, еще в июле 2022 года наркополицейские Петербурга в Вязьме задержали фуру, которая прибыла из республики Беларусь, в которой провозили 402 килограмма наркотиков. Позднее правоохранители задержали 63-летнего получателя контрабандной партии груза. В его отношении возбудили уголовное дело.

Следующие несколько месяцев полицейские вели комплексную работу, итогом которой стала операция, прошедшая 17 марта. На этот раз наркоторговцы попытались провезти запрещенные вещества в двух бочках объемом 209 литров.

По итогам действий правоохранителей удалось задержать двух злоумышленников, 27 и 57 лет. В завершение операции, в садоводстве «Троицкое-4» был задержан 41-летний местный житель, который координировал передачу контрабандного груза. Его попытка избежать наказания успехом не увенчалась.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ.