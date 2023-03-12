В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ

Не опять, а снова: в Ленобласти полиция выловила очередного наркодилера с довольно-таки крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Правоохранительные органы проводили розыскные мероприятия и в результате задержали 48-летнего ранее судимого мужчину. Предполагается, что он причастен к распространению наркотиков на территории Ленобласти и столицы региона — Санкт-Петербурга.

Мужчину задержали в деревне Малое Тешково Волосовского района Ленобласти. Как итог, полицейские нашли у него 7,1 килограмма наркотиков. Сейчас заведено уголовное дело из-за покушения на незаконный оборот наркотиков. Оперативники устанавливают источник приобретения наркотиков, а также каналы их сбыта.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью компания пьяных молодых людей ворвалась впарадную дома Станового, расположенного на углу Мытнинской улицы и Старорусского проспекта.

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В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ