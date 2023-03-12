В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ

Не опять, а снова: в Ленобласти полиция выловила очередного наркодилера с довольно-таки крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы проводили розыскные мероприятия и в результате задержали 48-летнего ранее судимого мужчину. Предполагается, что он причастен к распространению наркотиков на территории Ленобласти и столицы региона — Санкт-Петербурга.