В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ

Не опять, а снова: в Ленобласти полиция выловила очередного наркодилера с довольно-таки крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Правоохранительные органы проводили розыскные мероприятия и в результате задержали 48-летнего ранее судимого мужчину. Предполагается, что он причастен к распространению наркотиков на территории Ленобласти и столицы региона — Санкт-Петербурга.
Мужчину задержали в деревне Малое Тешково Волосовского района Ленобласти. Как итог, полицейские нашли у него 7,1 килограмма наркотиков. Сейчас заведено уголовное дело из-за покушения на незаконный оборот наркотиков. Оперативники устанавливают источник приобретения наркотиков, а также каналы их сбыта.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью компания пьяных молодых людей ворвалась впарадную дома Станового, расположенного на углу Мытнинской улицы и Старорусского проспекта.