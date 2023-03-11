Пьяная молодежь осквернила парадную дома Станового

Минувшей ночью компания пьяных молодых людей ворвалась впарадную дома Станового, расположенного на углу Мытнинской улицы и Старорусского проспекта. Нарушители спокойствия осквернили стены, коляски и велосипеды, а также разбили стекло в одной из дверей.

«Подростки бегали по лестнице, справляли нужду на стены, коляски и велосипеды […] один из парней, не догадавшись, как открывается дверь, разбил на ней стекло», – перечислили деяния дебоширов в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте.

Отмечается, что в историческом доме 1908-1909 годов постройки, местными жителями были установлены видеокамеры, благодаря которым ни один набег вандалов не остался безнаказанным.

Вандалам предоставили сутки, чтобы раскрыть себя и впоследствии оплатить нанесенный ущерб. Если это условие не будет выполнено, жильцы намерены добиться возбуждения уголовного дела.

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