Стали известны подробности стрельбы в петербургском паркинге

Дебошир, устроивший стрельбу в петербургском паркинге, находился под действием большого количества препаратов. Стрелял он «по рыбам и пришельцам», сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно опубликованной информации, находясь в ночь на 10 марта в арендованной квартире на проспекте Энергетиков, уроженец Вокруты по имени Роман Олейников принял неопределенное количество таблеток. В 06:40 он спустился в паркинг, после чего достал из своего автомобиля Toyota Land Cruiser 150 травматический пистолет, найденный им ранее.

Из него он начал стрелять в пол, пытаясь справиться с почудившимися ему рыбами, плавающими под ногами, и пришельцами. «Застрелив» их, Олейников отправился знакомиться с девушками.

«Наш диалог как-то не сложился», – прокомментировал дебошир свой разговор с девушкой, также в тот момент находившейся в паркинге.

Не желая продолжать «знакомство» с неадекватным мужчиной, петербурженка села в машину. В ответ Олейников преградил ей путь, несколько раз ударил ножом и кулаком по капоту, также проколов и колесо. Немногим позднее его задержали правоохранители.

В содеянном уроженец Воркуты сознался и раскаялся. Более того, борец с пришельцами и рыбами хотел бы возместить ущерб, причиненной девушке.

«Суду сказал, что в СИЗО он не хочет, а, вообще, сейчас поедет в Псков», – подытожили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Следует отметить, что у судьи были другие мысли по поводу дальнейшей судьбы Олейникова. До девятого мая мужчине придется побыть в следственном изоляторе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге рецидивист чуть не застрелил полицейского при попытке бегства.