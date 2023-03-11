В Петербурге рецидивист чуть не застрелил полицейского при попытке бегства

Утром сегодня, 11 марта, в Санкт-Петербурге, хулиган был задержан при попытке к бегству. В процессе правонарушитель завладел оружием и даже совершил выстрел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в 11:00 в 21 отделе полиции. 36-летний уроженец Нижегородской области, которого задержали за мелкое хулиганство, при выводе из камеры напал на полицейского и попытался отобрать у него пистолет.

Во время борьбы правоохранителя и нападавшего был произведен выстрел. К счастью, никто не пострадал. В конечном итоге рецидивиста обездвижили и повторно поместили в камеру.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в санкт-петербургском паркинге пьяный водитель стрелял из «потерянного» пистолета по администратору. Впоследствии оказалось, что огнестрельное оружие числится утраченным с 2021 года.

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