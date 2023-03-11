В Петербурге пьяный водитель стрелял из «потерянного» пистолета

Утром в пятницу, 10 марта, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга зафиксировали стрельбу. Как оказалось позднее, стрелял пьяный ранее судимый гражданин из пистолета, числившегося «утерянным».

По данным, опубликованным пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, информация о противоправных действиях поступила к правоохранителям в 07:12 вчера, 10 марта.

В паркинге дома 11 по проспекту Энергетиков 39-летний неработающий ранее судимый пьяный мужчина, как минимум, 4 раза выстрелил из газового пистолета в сторону 40-летнего администратора паркинга.

Горе-стрелок был задержан и доставлен в отдел полиции. Теперь ему предстоит отвечать за административное правонарушение.

«При осмотре из бардачка указанного автомобиля было изъято: газовый пистолет “МР-80-13Т”, 2 магазина, 6 патронов», – рассказали в официальном telegram-канале полиции Санкт-Петербурга, отметив, что оружие числится утерянным в 2021 году.

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